Объединенные силы на Донбассе прикрыты надежным ракетным щитом - штаб (видео)

В ООС сообщили о недавних тренировках в одном из ракетных подразделений.

Объединенные силы на Донбассе прикрыты надежным ракетным щитом, о чем свидетельствуют результаты тренировок ракетных подразделений, входящих в состав ОС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции Объединенных сил.

Согласно Минским договоренностям, которые Украина последовательно соблюдает, такие вооружения, как тактические ракетные комплексы "Точка У", находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения.

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«Это и не удивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 км. Проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящих в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в заданный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока - условным», - отметили в пресс-службе.

Однако, как заверили военные, ракеты в случае необходимости будут лететь в реальные цели, ведь «Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом».