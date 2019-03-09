Порошенко: Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу РФ

Порошенко отметил необходимость развития отечественной ракетной программы и подчеркнул, что Киев больше не будет повторять ошибок Будапештского меморандума.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития Черкасской области.

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Порошенко подчеркнул необходимость развития отечественной ракетной программы.

«Мы провели испытания и поставили на вооружение наши крылатые ракеты «Нептун». Посмотрите, как система залпового огня и ракеты высокой точности «Ольха» существенно увеличивают радиус своего действия», - сказал президент.

Он добавил, что в ближайшее время будут продемонстрированы успехи отечественных предприятий ракетостроения.

«У нас в Украине возникли дополнительные возможности из-за того, что РФ де-факто разрушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а США юридически вышли из него, поэтому мы тоже избавились от определенных ограничений и обязательств, которые соблюдались раньше», - подчеркнул президент.

«Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности - пусть враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», - подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, оккупировавшего Украинское государство.

«Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону - надежнее», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превосходил потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

В свою очередь в МИД Украины заявили, что РФ путем выхода из ракетного договора намерена установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря.

Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН заявило, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).