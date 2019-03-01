В "Укроборонпроме" говорят, что больше не покупают российские детали для техники ВСУ

Руководство концерна утверждает, что прямых соглашений о поставках с Россией не было.

Украинские предприятия оборонного комплекса научились обходиться без российских деталей для отечественной техники, а случаи контрабанды из России, о которых идет речь в громком расследовании о хищениях в оборонке, имели место в 2015-2017 годах.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает ТСН.

"Сейчас действительно "Укроборонпром" очень серьезно продвинулся вперед в вопросе замещения тех деталей, которые ранее не производились на территории Украины. Сейчас украинские предприятия оборонного комплекса производят часть таких деталей. Те детали, которые имели возможность заменить на западные образцы, также заменены", – заверил он.

Омельченко утверждает, что дефицитные комплектующие начали производить не только государственные предприятия, но и частные компании.

"Конечно, государственный концерн получал предложения по поставкам из различных источников: волонтеры, коммерческие организации внутри Украины, снаружи Украины. Конечно, никаких прямых соглашений не происходило ни с компаниями, которые расположены на территории Российской Федерации, ни с какими-либо их посредниками или представителями", – сказал представитель "Укроборонпрома".

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Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наші гроші з Денисом Бігусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.