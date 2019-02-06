Business Insider: Иран скопировал ядерные ракеты Х-55 времен СССР

И это даже не нарушает условия договора о ядерной программе Тегерана, которую критикуют администрация Трампа.

Иран отпраздновал 40-ю годовщину Исламской революции, продемонстрировав свою новую крылатую ракету наземного базирования Hoveizeh. Эксперты говорят, что новая иранская разработка очень похожа на ядерные ракеты Х-55, которыми некогда был вооружен СССР.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что в 2015 году США, Великобритания, Россия, Китай, Франция, Германия и ЕС заключили соглашение с Ираном, которая запрещает Тегерану строить ядерное оружие. Однако, документ никак не ограничивает иранскую программу по разработке ракет.

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Несмотря на то, что ООН и США говорят о том, что иранская сторона нарушает сам дух ядерной сделки своими частыми ракетными испытаниями, а Франция угрожает санкциями, если эти испытания не прекратятся, Тегеран настаивает, что он не нарушает договоренности.

Соглашение между Ираном и Западом призывает исламскую республику избегать «любой активности, связанной с разработкой баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, а также пусковых установок для них». Но ракеты Hoveizeh не нарушают это требование. Поскольку это крылатые ракеты, а не баллистические. Такой тип оружия не покидает атмосферу Земли в отличие от баллистических ракет.

Hoveizeh – это обновленная версия старой ракеты Soumar. Она, в свою очередь, была скопирована с советских ракет Х-55. Эксперт Бен Бехнам Талебу из Фонда защиты демократии отметил, что советский оригинал, который стал образцом для иранских ракет, мог нести ядерную боеголовку. Х-55 иранское правительство купило еще в 2001 году у Украины.

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Во времена СССР ракеты Х-55 были предназначены для запуска с бомбардировщиков. Но в иранской армии нет такой возможности. Поэтому Тегеран переделал крылатую ракету под наземные пусковые установки. Иранская сторона утверждает, что радиус действия новой Hoveizeh составляет около 1200 километров. Это вдвое меньше, чем в оригинальной Х-55. По мнению Талебу, это связано с тем, что Иран до сих пор не научился строить турбовентиляторные двигатели для ракет. Пока не известно, какой полезный груз может нести Hoveizeh. Но, по словам эксперта, несмотря на то, что она была скопирована с ядерной ракеты СССР, вполне вероятно, что иранская ракета способна нести ядерную боеголовку.