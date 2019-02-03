Минобороны разрешили напрямую закупать вооружения за рубежом: вступил в силу закон

Отныне государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности.

В Украине сегодня, 3 февраля, вступил в силу закон об осуществлении закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, что позволит Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины напрямую закупать за рубежом вооружение у партнеров по НАТО.

Читайте такжеУкраина планирует масштабную закупку в США высокотехнологичного оружия

Закон был опубликован в газете «Голос Украины» вчера, 2 февраля, а в соответствии с положениями документа, он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Согласно тексту закона, отныне государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Законом также вносятся изменения в законы «О государственном оборонном заказе», «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», «О внешнеэкономической деятельности» и Хозяйственного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 31 января подписал закон об осуществлении закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, принятый Верховной Радой 17 января.

В марте 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.