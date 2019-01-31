Порошенко подписал закон, позволяющий Минобороны напрямую покупать за рубежом товары военного назначения

Законом Министерству обороны и созданным им предприятиям предоставляется право без посредников закупать на внешних рынках оружие и военное оборудование.

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", принятый Верховной Радой 17 января 2019 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента. По словам Порошенко, закон позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за границей то, что партнеры из НАТО готовы поставлять Украине.

«Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг», - подчеркнул Порошенко.

Принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Законом предоставляется возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Также совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.

Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Законом также вносятся изменения в законы «О государственном оборонном заказе», «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», «О внешнеэкономической деятельности» и Хозяйственный кодекс Украины.