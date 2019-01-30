Генерал: в радиус поражения российских "Искандеров" попадает Киев, но мы готовим "предупредительную меру"

По словам генерала, Россия уже развернула на границе с Украиной три дивизии, усиленные новой бронетехникой и современным вооружением.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в радиус поражения подведенных к границе с Украиной российских ракетных комплексов «Искандер», которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, попадает Киев.

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Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

Он отметил, что Россия развернула на границе с Украиной три дивизии.

«Это новые дивизии, усилены новой бронетехникой и современным вооружением. Они направлены конкретно против Украины», - заявил он.

Кроме того, Романенко отметил, что на оккупированной части Донбасса в так называемых «армейских корпусах» находятся еще более 700 российских танков.

«РФ еще добавили 300 танков, которые они стянули к восточным границам Украины. Также они подвели дивизион «Искандеров» на расстоянии, которые перекрывают дальностью поражения Киев», - отметил он.

По словам Романенко, Украина в свою очередь проводит испытания крылатых ракет и ракетных комплексов.

«Мы работаем над тем, чтобы дальность покрывала Москву и Санкт-Петербург. Уже есть проект, мы над этим работаем, он продвигается. Это предупредительная мера», - добавил генерал.