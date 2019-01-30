"Находимся в российском полукольце": генерал оценил угрозу широкомасштабного вторжения ВС РФ

По словам Романенко, президент РФ Владимир Путин не начинает широкомасштабную войну против Украины, потому что потери, которые может понести РФ, являются для него неприемлемыми.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Россия за месяц может развернуть необходимые силы для начала широкомасштабной агрессии против Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

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«Путин не начинает широкомасштабную войну против Украины, так как потери, которые могут быть, для них неприемлемы. РФ ищет более приемлемые варианты решения своих подходов», - заявил он.

По словам Романенко, Украина должна быть все время готовой к широкомасштабной агрессии со стороны РФ. «Они все делают, чтобы держать нас в напряжении, чтобы такая ситуация была постоянна. Наращивают свой потенциал, на который нам надо отвечать. Но это не значит, что они это сделают сейчас или на президентские, или парламентские выборы. Потому что они считают, что могут их более эффективно использовать», - сказал он.

«Если им не удастся достичь своих целей на украинских выборах - у них есть подготовленные военные структуры, и остается военный вариант», - убежден генерал.

Он отметил, что РФ провела слаживание своих подразделений, военные учения и в оккупированном Крыму, и в Приднестровье. Кроме того, по его словам, в Беларусь также заведен российский контингент и вооружение. «Угроза от Беларуси до юго-западного направления Приднестровья. Мы находимся в таком российском полукольце. Эти войска с опытом, с новым вооружением, подготовленные, они способны действовать», - отметил Романенко.

«В настоящее время я не прогнозирую начало широкомасштабных действий, но для того, чтобы их начать прямо сейчас - это можно сделать до месяца подготовки, если не меньше», - сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и добавил, что для этого надо доформировать подразделения и нарастить группировку от 250 тысяч войск.

«Они проводили такие учения и формировали такую группировку войск в позапрошлом году. Это по количеству и качеству воинское формирование, которое может начать широкомасштабные действия. Они это уже проработали», - заметил он.

Кроме того, Романенко отметил, что РФ также за несколько недель может завести необходимое количество войск в Беларусь и обеспечить оттуда проход своих войск на территорию Украины.