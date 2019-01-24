В сети опубликованы фото нового российского ударного беспилотника

Разработкой аппарата «Охотник-Б» занимается КБ «Сухой».

Известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в Instagram и Telegram фото нового ударного российского стелс-беспилотника «Охотник».

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Как сообщает N+1, разработкой аппарата «Охотник-Б» занимается КБ «Сухой». Рулежные испытания этот беспилотник проходит с ноября прошлого года.

Заводские летные испытания аппарата проекта «Охотник-Б» должны состояться до конца этого года.

Ранее сообщалось, что китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.