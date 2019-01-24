цей матеріал доступний українською

В сети опубликованы фото нового российского ударного беспилотника

11:20, 24 января 2019
Оружие
715 1
В сети опубликованы фото ударного российского БПЛА / Instagram - Fighterbomber

Известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в Instagram и Telegram фото нового ударного российского стелс-беспилотника «Охотник».

Читайте такжеAirbus защитил эскизный проект европейского ударного беспилотника

Как сообщает N+1, разработкой аппарата «Охотник-Б» занимается КБ «Сухой». Рулежные испытания этот беспилотник проходит с ноября прошлого года.

Заводские летные испытания аппарата проекта «Охотник-Б» должны состояться до конца этого года.

Ранее сообщалось, что китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оружие#БПЛА