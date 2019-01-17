Реактивная система залпового огня «Берест» может заменить «Грады»

«Берест» имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность.

Полученная вследствие глубокой модернизации 122-мм реактивной системы залпового огня боевая машина «Берест» в перспективе может заменить РСЗО «Град», состоящий на вооружении украинской армии.

Как сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», боевая машина была разработана госпредприятием «Шепетовский ремонтный завод», причем в ней используются компоненты исключительно украинского производства.

«Берест» может заменить БМ-21 «Град», состоящий на вооружении ВСУ. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства дают «Бересту» ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Применение новой цифровой системы управления огня позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, цифровые технологии интегрируют «Берест» в систему обмена информацией на поле боя, что позволяет расчету РСЗО в режиме реального времени получать точные координаты врага, которые поступают с дронов, контрбатарейной радиолокационной системы и других систем наблюдения. Это в разы повышает точность и эффективность ведения огня.

Кроме того, новая РСЗО имеет более мощный залп – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 у «Града».

«Берест» установлен на новом шасси от «КрАЗ» - 5401НЕ с колесной формулой 4х4. В общем, «Берест» по сравнению с «Градом» имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Шепетовский ремонтный завод является одним из ведущих предприятий госконцерна «Укроборонпром», которое работает над укреплением артиллерии Вооруженных сил Украины. Именно на этом заводе ремонтируются и модернизируются ракетные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 «Мста-С», 2С7 «Пион», машины управления огнем артиллерии, минометы, средства управления войсками, комплексы противотанковых управляемых ракет, изготавливается широкий ассортимент запасных частей.