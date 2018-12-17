ВСУ получили партию бронеавтомобилей (видео)

Эта партия состоит из 14 бронированных машин.

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным Силам Украины очередную партию специализированных бронированных автомобилей "Варта".

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Эта партия состоит из 14 бронированных машин, Соответствующее видео опубликовано на канале предприятия в Youtube.

"Варта" - бронеавтомобиль с колесной формулой 4×4 производства компании "Украинская Бронетехника". 7 декабря 2015 года бронемашина была впервые представлена, как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения.

Автомобиль комплектируется двигателем ЯМЗ мощностью 270 к.с. с крутящимся моментом 1128 Нм, в перспективе автомобиль оснастят двигателем Cummins мощностью 300 к.с. Применяются бескамерные шины Continental.