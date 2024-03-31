Также будут долгосрочные фортификационные сооружения.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.

Как заявил Павлюк в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, значительно укреплена граница с Беларусью, в частности Чернобыльская зона, которую ранее не считали оборонительным рубежом.

"Мы сделали огромный объем работы: около 1000 километров фортификационных сооружений, три кольца обороны Киева, очень усилили чернобыльское направление, которое до этого не было учтено как оборонительный рубеж", - сказал Павлюк.

Генерал отметил, что сейчас сделано все, чтобы не допустить прорыва оккупантов в направлении столицы. Сейчас строят долгосрочные укрепления, ведь "имея такого соседа, нужно всегда быть готовым к войне".

Угроза наступления на Киев

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент". Таким образом он подтвердил свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.

"Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но этого по факту нет", - сказал Буданов.

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