Подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

За сутки украинская авиация нанесла по врагу 11 ударов. Уже известно, что в результате "прожарки" поражены вражеские пункты управления, позиции противовоздушной обороны и более 10 районов сосредоточения оккупантов и их техники.

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр", - рассказали в Генштабе.

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Также появилось уточнение, что 3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир, а еще два плавсредства получили повреждения и требуют ремонта.

"Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидающей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется", - говорится в сводке.

Также отмечается, что 4 ноября в районе населенного пункта Нововасильевка Николаевской области было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

Война в Украине: новые потери РФ

Как уже сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский похвастался успехами на фронте. Он отметил, что ВСУ удачно и мощно уничтожают вражескую технику и дроны.

За прошедшие сутки на юге украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов, три склада боеприпасов и технику врага. Украинские артиллеристы и ракетчики в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил.

Кроме этого, утром в Генштабе уже сообщили, что украинские воины отбили вражеские атаки в двух регионах. Противники ведут наступательные действия на трех направлениях, однако получают "по зубам".

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