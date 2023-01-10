Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии 10 января поразили два пункта управления россиян.

Авиация Сил обороны Украины 10 января нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, а также четыре раза ударила по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии 10 января поразили два пункта управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян.

Также сообщается, что в течение суток российские войска нанесли два ракетных удара и семь раз обстрелял из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Видео дня

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 10 января - данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составиляют около 112 тысяч 470 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 84, боевых бронированных машин - 6 тыс. 154, артиллерийских систем - 2 тыс. 73, РСЗО - 434, средств ПВО - 217, самолетов - 285.