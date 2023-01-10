Подоляк подчеркнул, что война закончится в 2023 году.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на то, что на Западе считают, что в войне России против Украины время на стороне Киева, затягивать ее никто с украинской стороны не собирается.

"Очень коротко и очень четко. Первое, война закончится в 2023 году. В течение 2023 года. Это важно, потому что для нас затягивание – очень плохой сценарий", – сказал Подоляк в интервью Василию Голованову.

По его словам, затягивание войны нужно только России. Он отметил, что в результате длительной войны враг хочет существенно снизить интенсивность боевых действий.

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"Именно для этого они попробовали это фейковое "временное прекращение огня". Это как раз была попытка зайти в уменьшение интенсивности войны", – объяснил Подоляк.

Советник главы ОП подчернкнул, что во время так называемого "перемирия" российские оккупанты хотели зафиксировать позиции, чтобы потом там укрепиться. В таком случае через 2-3 месяца зайти туда было бы крайне опасно.

"Нам это не нужно", – резюмировал Подоляк.

Война в Украине: прогнозы

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе полагает, что между февралем и мае в войне России против Украины наступит определенный застой, когда обе стороны осознают бессмысленность дальнейших боевых действий.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что победа ждет Украину в 2023 году.

В НАТО считают, что РФ не намерена отказываться от своей главной цели – установлению контроля над Украиной – и готовится к длительной войне с возможной попыткой нового наступления. По мнению Столтенберга, вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров.

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