По его словам, это может произойти в конце недели.

Российские захватчики могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине уже на этой неделе.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, ожидается обстрел крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе "Shahed".

"Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но необязательно. Это так получается по ритмам, в которых они стреляют", - сказал Арестович.

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Однако, по его словам, российские оккупанты могут отложить или перенести этот обстрел.

Массированные обстрелы Украины

Как известно, Россия с 10 октября массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В конце ноября страна пережила блэкаут.

Известно, что в результате обстрелов уже повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Из-за этого в Украине применяют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

Полное восстановление энергосистемы Украины, при условии прекращения обстрелов со стороны России, может занять год-полтора.

В декабре в управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что у России осталось ракет еще на три-пять волн массированных атак.

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