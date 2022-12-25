За сутки были ранены около 80 захватчиков, отметил спикер восточной группировки войск нашей армии.

На Бахмутском направлении за сутки были ликвидированы и ранены десятки российских захватчиков.

Уничтожены 50 противников, а около 80 - ранены, по сведениям спикера восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, озвученных в эфире телемарафона, такие новые потери РФ в нашей стране, пишет "РБК-Украина".

По его словам, захватчики пытаются продвинуться вперед на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

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"...Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери... за эти сутки только на Бахмутском направлении свыше 50 оккупантов было убито и около 80 - ранены, - отметил спикер.

Ситуация на Бахмутском направлении - что надо знать

Российские захватчики уже не один месяц пытаются захватить город Бахмут, но эту "крепость" крепко держат украинские воины.

23 декабря Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении враг несет большие потери среди живой силы и техники и не имеет тактических успехов.

Ранее советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что на этом направлении наши защитники за день "выводят из строя", видимо, вражеский батальон (от 400 до 800 человек).

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