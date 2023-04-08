Потери России в Украине по состоянию на 8 апреля 2023 года выросли до 177 тысяч 680 оккупантов.

Защитники Украины за минувшие сутки, 7 апреля, ликвидировали 570 российских захватчиков. Также было уничтожено несколько десятков единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие потери России в Украине среди личного состава с 24 февраля 2022 года и до 8 апреля 2023 года выросли до 177680 оккупантов.

За прошедшие сутки российская армия также недосчиталась трех танков (3636 в целом); четырех боевых бронированных машин (всего 7020 единиц); пяти артиллерийских систем (2727 с начала вторжения); одной единицы противовоздушной обороны (всего уничтожено 282 средства ПВО); а также 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5599).

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Кроме этого, вчера Силы обороны Украины уничтожили один вражеский самолет (всего - 307) и семь беспилотников оперативно-тактического уровня (суммарно - 2298).

Вдобавок за все время полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли 533 реактивных системы залпового огня; 292 вертолета; 18 кораблей и катеров; 304 единицы специальной техники. Также наши защитники уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские пилоты поразили мощными авиационными бомбардировками районы сосредоточения сил и техники армии РФ. Успешные действия Сил обороны привели к потере Россией штурмовика Су-25 и сразу 7 БпЛА разных типов: 3 "Орлана", 3 "Ланцета" и один "Мерлин".

Между тем, российские оппозиционные журналисты подтвердили поименно гибель почти 20 тысяч российских солдат, участвовавших в войне против Украины. За последние две недели этот список пополнился еще на 1665 имен, что стало новым рекордом за все время войны. Журналисты подчеркивают, что их подсчеты не отражают реальный уровень потерь российской армии.

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