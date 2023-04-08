Это самая нижняя, но железобетонно доказанная цифра, которую невозможно опровергнуть.

Российские оппозиционные журналисты подтвердили поименно гибель почти 20 тысяч российских солдат, принимавших участие в войне против Украины.

Журналисты оппозиционных изданий "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си" в течение уже многих месяцев ведут совместный проект по подсчету российских потерь. Они собирают некрологи и другие сообщения в открытых источниках, где говорится о гибели конкретного человека (с именем и фамилией) на войне в Украине.

Такой поименный подсчет потерь по состоянию на 7 апреля позволил доказать гибель в Украине уже 19 688 российских военных. За последние две недели этот список пополнился еще на 1665 имен, что стало новым рекордом за все время войны.

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Журналисты подчеркивают, что их подсчеты не отражают реальный уровень потерь российской армии. Не учтены те солдаты, о чьей гибели не сообщалось публично, а таких большинство. Также не учитываются пропавшие без вести, которые в основной своей массе на самом деле погибли. Однако по каждому из этих 19,6 тысяч погибших у журналистов есть некролог или иное доказательство гибели.

Масштабы российских потерь в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии в Украине на утро 7 апреля составили 177 тысяч человек убитыми. Также украинский Генштаб заявляет об уничтожении более 3600 российских танков и 7 тысяч бронемашин.

В Пентагоне отмечают, что они поражены тем презрением к человеческой жизни, которую демонстрирует российское командование. Особенно чудовищные потери российская армия понесла и продолжает нести в Бахмуте.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что враг всё еще сохраняет возможность восполнять потери, несмотря на высокий расход людей на фронте. По его словам, ежемесячно россияне отправляют на фронт до 20 тысяч новобранцев.

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