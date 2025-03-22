Самоходную пусковую установку врага "разнесли" на восточном направлении.

На одном из ключевых направлений фронта пилоты группы "MARGINAL SQUAD" выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Информацию и видео об уничтожении вражеского ЗРК распространило ОСУВ "Хортица" в своем Telegram-канале, отмечая, что речь идет о восточном фронте.

Обращается внимание, что ЗРК "Тор" - советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена.

Видео дня

Как известно, стоимость такого ЗРК составляет от $24 млн.

"Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины 3 человека; количество целей, которые одновременно отслеживаются: 48; количество одновременно сопровождаемых целей: 2 (4 для Тор-М2); зона обнаружения целей по дальности: 27 км; зона уничтожения цели по дальности: 12 км", - говорится в публикации.

Что еще известно о поражении вражеской техники

Как сообщал УНИАН, это не первый случай поражения российских ЗРК "Тор" с помощью беспилотников. Кроме того, многие из этих установок были затрофейены нашими Силами обороны в начале войны. Следует заметить, что "Тор" изначально создавался, как средство защиты передовых сухопутных соединений, в том числе и во время марша.

И причина такой частоты захвата нашими защитниками этих машин не в огромном их количестве, потому что на самом деле во всей армии РФ их около 120, по данным Military Balance 2021. А в том, что именно "Торами" командование армии РФ пыталось обеспечить противовоздушную оборону своих в то время еще длинных колонн.

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