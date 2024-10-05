Российские оккупанты за сутки потеряли на юге более сотни солдат.

На юге подразделения ВСУ уничтожили десятки единиц вооружения и техники оккупантов, среди них - всепогодный мощный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники. Среди них - 18 единиц автомобильной и бронированной техники, три БпЛА, четыре пушки, две станции РЭБ. Также уничтожено 16 БпЛА типа Shahed 136\137, поражено два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.

Отмечается, что среди потерь противника - мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор", который является всепогодным автономным мобильным средством, имеет высокую проходимость и повышенную огневую мощь. Согласно открытым источникам, стоимость такой установки составляет более $20 млн.

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Кроме того, в течение суток потери личного состава противника составили 107 человек (убитые и раненые).

В сообщении также говорится, что за это время зафиксировано четыре попытки штурма врага на Ореховском направлении (Запорожье).

Говорится, что на юге оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку. В частности, за вчера враг применил 301 FPV-дрон, 8 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 429 осколочных боеприпасов.

Что такое "Тор"

"Тор" - российский ЗРК малой дальности для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система предназначена для прикрытия военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует указанное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что бойцы 30-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк так называемым дроном-"драконом". Вероятно, это первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА. Указывается, что поразили танк бойцы батальона "Злые сапсаны" в Донецкой области.

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