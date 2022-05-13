Не исключено, что в будущем на острове разместят ракетные комплексы, которые будут позволять обстреливать территории Украины.

Россия разместила на острове Змеином комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Однозначная наша оценка заключается в том, что остров Змеиный - это стратегический объект, который будет использоваться в РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что не случайно именно с первых дней войны РФ захватила этот остров и начала устанавливать свое оборудование для контроля. Он подчеркнул, что идеологически для них присутствие на острове – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

"Военная разведка имеет данные, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2", а, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территории нашего государства и не только нашего государства", – подчеркнул Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, 2 мая возле острова Змеиный Вооруженные Силы Украины уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

7 мая возле Змеиного украинские военные подбили вражеский катер типа "Серна".

12 мая спикер главы Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные моряки возле острова Змеиный повредили вражеское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

Вас также могут заинтересовать новости: