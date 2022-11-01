Секретарь СНБО заявил, что демонтаж РФ должен закончиться денуклеаризацией.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Дмитрия Медведева с обвинениями в том, что якобы Украина планирует спровоцировать РФ на ядерный конфликт.

Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

Данилов написал небольшую памятку, которую посоветовал россиянину "повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) граммов крепкого алкоголя".

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В частности секретарь СНБО подчеркнул, что Россия беспрекословно проигрывает, а Кремль уже запустил процесс распада империи.

По его словам, будут освобождены оккупированные территории не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов, среди которых он назвал и Беларусь.

"Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаи – "прямо в рай". Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбесившейся существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины", - написал Данилов.

Война в Украине и заявления Медведева

Оккупационные войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

После начала полномасштабного вторжения Медведев уже не раз "отмечался" скандальными заявлениями. Так, российский политик угрожал цивилизованному миру ядерным оружием и рассказывал о "тотальной капитуляции" Киева.

На фоне скандальных заявлений Медведева появились слухи, что он пьянствует. Так, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что якобы из-за этого Путин и отстранил его от должности премьера РФ.

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