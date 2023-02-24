Россияне убивали мирных жителей, которые бежали по трассе из Киева и пригородов на своих авто.

С самого утра 24 февраля 2022 года на Житомирской трассе образовались пробки. Киевляне пытались уехать из столицы. На нее выезжали и те, кто спасался от врага из населенных пунктов, в которые россияне уже зашли.

Но эта трасса для многих стала последним путем. Трасса смерти - именно так из-за зверств россиян называли дорогу в западном направлении от столицы. О ней рассказали в сюжете ТСН.

Как рассказал журналист Александр Загородный, судя по всему, колонны россиян на въезде в Киев встречали "Байрактары". Они сожгли грузовики оккупантов, забитые снарядами. Въехать парадными колоннами в столицу захватчикам не удается, поэтому они едут в лес и начинают рыть окопы и грабить окрестные села. Также они убивали мирных жителей, которые бежали по трассе из Киева и пригородов на своих авто.

Видео дня

Также на Житомирской трассе засняли момент, как мужчина вышел с поднятыми руками из своей машины, в которой была его раненая жена и дочь, и просил не убивать. Но оккупанты выстрелили.

А позже украинская артиллерия начала разносить россиян на Житомирской трассе и в прилегающих лесах вдребезги.

Кроме того, корреспондент показал ближайшее место близ Киева, где шли ожесточенные бои между украинцами и россиянами. Там оккупанты бросили один из своих танков и скрылись.

Бои за Киевскую область

В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов.

Затем командир группы спецподразделения ГУР МО с позывным "Титан" рассказал об операции по освобождению населенных пунктов Дмитровка и Капитановка Киевской области.

В результате противостояния российским оккупантам Житомирская трасса превратилась в картину из фильма-апокалипсиса.

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. На сегодня нанесен огромный ущерб инфраструктуре нашей страны. Кроме того, есть значительные потери среди мирного населения.

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