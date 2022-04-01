Бучанский городской совет предостерегает от заблаговременного возвращения в город.
Об этом в своем обращении сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.
"Сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к оставшимся не подходить к опасным предметам. Освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона работают над отвоевыванием каждого метра родной земли", - отметил он
Местные власти призвали доверять только официальной, проверенной информации.
Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.