Установка была предназначена для разбития наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram бригады.

Отмечается, что бойцы достали "Тюльпан" оккупантов вблизи одной из посадок Харьковщины.

"Вражескую пушку засекли с неба и осуществили поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили ее с FPV", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что эта мощная установка была предназначена для разбития наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.

Потери России в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, бойцы Сил специальных операций (ССО) на одном из операционных направлений разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.

В ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Эту информацию официально подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили 1300 российских оккупантов на фронте. Общие потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 22 мая составляет 496 370 человек. Также было уничтожено много техники и вооружения. В частности, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и тому подобное.

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