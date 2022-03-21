Почти половина украинских беженцев, прибывающих в страны-члены Евросоюза - дети.

В Еврокомиссии обеспокоены, что из-за войны России против Украины украинские дети могут стать жертвами торговли людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции во время визита в Эстонию, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

Комиссар ЕС сообщила, что почти половина украинских беженцев, прибывающих в страны-члены Евросоюза - дети.

"Сейчас совсем мало подали ходатайство о предоставлении убежища – очень небольшое число. Значительное количество сейчас обратилось с запросом о временной защите. Мы видели регистрацию совсем немногих несовершеннолетних лиц, которых не сопровождали. Мы видели несколько сообщений о торговле людьми. Но я должна вам сказать, что это действительно вызывает беспокойство", - сказала Йоханссон.

Она отметила, что известно о большом количестве сирот в Украине и что многие дети были рождены суррогатными матерями, но их не забрали родители.

"Существует огромный риск, что уязвимыми детьми будут торговать, или они станут жертвами принудительного усыновления. Мы все знаем из опыта, что, когда у нас есть большие потоки миграции, всегда есть люди, которые получают выгоду от ситуации и используют уязвимых женщин и детей как жертв торговли людьми", - отметила Йоханссон.

Она сказала, что по этой причине была активизирована сеть координаторов, которые занимаются вопросами предотвращения торговли людьми.

Война против Украины: