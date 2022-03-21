В Еврокомиссии обеспокоены, что из-за войны России против Украины украинские дети могут стать жертвами торговли людьми.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции во время визита в Эстонию, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
Комиссар ЕС сообщила, что почти половина украинских беженцев, прибывающих в страны-члены Евросоюза - дети.
"Сейчас совсем мало подали ходатайство о предоставлении убежища – очень небольшое число. Значительное количество сейчас обратилось с запросом о временной защите. Мы видели регистрацию совсем немногих несовершеннолетних лиц, которых не сопровождали. Мы видели несколько сообщений о торговле людьми. Но я должна вам сказать, что это действительно вызывает беспокойство", - сказала Йоханссон.
Она отметила, что известно о большом количестве сирот в Украине и что многие дети были рождены суррогатными матерями, но их не забрали родители.
"Существует огромный риск, что уязвимыми детьми будут торговать, или они станут жертвами принудительного усыновления. Мы все знаем из опыта, что, когда у нас есть большие потоки миграции, всегда есть люди, которые получают выгоду от ситуации и используют уязвимых женщин и детей как жертв торговли людьми", - отметила Йоханссон.
Она сказала, что по этой причине была активизирована сеть координаторов, которые занимаются вопросами предотвращения торговли людьми.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.