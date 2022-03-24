Солдаты РФ готовы идти на любые зверства по приказу Путина.

Российские оккупанты ежедневно совершают военные преступления в плане отношения к мирным жителям. Мародерства, убийства, издевательства — все эти ужасы испытывают обычные украинцы во временно захваченных агрессором поселениях. Враги не оставляют в покое даже детей, о чем свидетельствует новый отчет Государственной пограничной службы Украины.

"На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу. По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы, лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов разобраться", — сказано на официальной странице Госпогранслужбы на Facebook.

Хозяина дома не было, поэтому прихвостни оккупантов забрали двух его несовершеннолетних сынов. Такой приказ они получили от российских офицеров. Далее коллаборанты начали шантажировать отца по телефону. Тот признался, что действительно нашел один автомат и готов отдать его, чтобы освободить детей. Однако прихвостни россиян отказались проводить обмен. Они согласились отдать за оружие только одного сына, а иначе "придется договариваться".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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