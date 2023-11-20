Также уничтожены 4 танка и 4 артиллерийские системы.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 640 российских захватчиков, в результате общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2023 года составили около 319 тысяч 210 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

- танков - 5439 (+4) единиц,

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‒ боевых бронированных машин - 10168 (+2),

- артиллерийских систем - 7748 (+4),

- реактивных систем залпового огня - 899 (+1),

‒ средств противовоздушной обороны - 588,

– самолетов - 323,

– вертолетов - 324,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5764 (+9),

‒ крылатых ракет - 1563,

‒ кораблей/катеров - 22,

- подводных лодок - 1,

- автомобильной техники и автоцистерн - 10127 (+7),

- специальной техники-1097 (+1).

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска контратаковали в районе Авдеевки в Донецкой области и продвинулись рядом с железной дорогой к юго-востоку от степного, что подтверждают геолокационные кадры от 19 ноября.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава оккупационной армии. Кроме того, бойцы ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов врага.

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