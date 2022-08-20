Враг отправляет на войну новые резервы.

Война с Россией может длиться годами, но интенсивность наступления враг поддерживать не способен.

Об этом в интервью НВ рассказал председатель правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, 150-тысячное войско в России "как было – так и остается", хотя их большая часть уже не участвует в боевых действиях. На войну отправляют новые резервы.

"Смогут ли они поддерживать ту же интенсивность боевых действий, которая есть сейчас? Да, смогут. Сейчас у них есть личный состав для поддержания той же интенсивности, которую мы сейчас видим. Смогут ли они существенно повысить ее и перейти в какие-то новые наступательные действия? По нашему мнению, нет. Уже не смогут", - поделился Загороднюк.

Однако нужно учитывать и логистику, и вооружение, и способности офицерского состава.

"О сержантах мы не говорим, потому что у них еще советская доктрина, и это фактически старшие солдаты, которые не играют той роли, как у нас. Та же история с инфраструктурным обеспечением. Когда мы поражаем, например, склады их оружия или наносим удары по их вооружению и военной технике, по пунктам командования, это существенно не уменьшает личный состав, но очень сильно уменьшает их способность наступать", - рассказал аналитик.

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

Вас также могут заинтересовать новости: