Эксперт отметил, что у Украины нет системы противоракетной обороны.

Большинство ракет, которые Россия выпускает по украинским городам, сбиваются, хотя у Украины нет системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.

По его словам, имеющаяся у Украины противовоздушная оборона (ПВО) по ракетам работает ограниченно. А вот противоракетная оборона может сбивать как вражеские самолеты, так и ракеты.

Как известно, 26 июня российские войска только по Киеву выпустили 14 ракет. Из них 10 – сбила противовоздушная оборона.

"Это удивительный показатель, потому что у нас нет противоракетной обороны. Наша противовоздушная оборона сбивает в таком количестве ракеты, с таким процентом – более 50. Это отличный показатель", – отметил Жданов.

Напомним, ранее Олег Жданов спрогнозировал, что сражение за Донбасс может стать последним масштабным наступлением России. Эксперт уверен, если российские войска на Луганском и Донецком направлениях остановятся, тогда можем говорить о завершении очередного этапа войны и переходе к этапу "позиционной войны":

"Он для нас выгоднее, потому что наступательных действий со стороны России не будет, а мы сможем проводить короткие удары по отдельным направлениям для ослабления российских войск. Не будем давать россиянам возможности накапливать резервы".

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