Начальник ГУР солидарен с западными коллегами относительно того, что армия РФ деморализована.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что Россия будет биться до самого конца, потому что прекращение войны для них равносильно краху государственности.

Цитирует 36-летнего Буданова Financial Times.

Начальник ГУР солидарен с западными коллегами относительно того, что армия РФ деморализована, однако он все равно не верит, что рашисты добровольно покинут оккупированные территории Украины.

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крахом системы Путина, это будет крахом государственности. Поэтому они будут бороться сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. Они не имеют другого выхода", - подчеркнул Буданов.

Напомним, что на Херсонщине оккупанты стреляют друг в друга.

Также работники ГУР перехватили разговор, где мама солдата ВС РФ пугала сына новостями с Донецкого направления.

Вас также могут заинтересовать новости: