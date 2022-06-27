Алексей Данилов сравнил последние обстрелы украинских городов с налетами Люфтваффе.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины озвучили цель и настоящие последствия ракетных обстрелов Киева, Черкасс и других регионов Украины Россией.

Свое мнение по этому поводу в Facebook высказал секретарь СНБО Алексай Данилов.

"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны", – заявил он.

"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, взорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила, – добавил Данилов. – Раш*стские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе".

Секретарь СНБО уверен, что украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести: "А украинские ракеты найдут свои высокоточные цели".

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

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