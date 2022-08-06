Военный эксперт Олег Жданов описал эффективные способы, как усилить удары американских реактивных систем залпового огня HIMARS по автомобильному или железнодорожному мостам.
Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в YouTube.
"Если едет машина с боеприпасами, и в нее попадает снаряд, и боекомплект в кузове детонирует, то действительно от взрывной волны мостовой пролет может не выдержать, потому что единовременная и очень сильная нагрузка. Вполне возможно, что она может разрушить мостовой пролет, – отметил он. – Это практические мероприятия и довольно осуществимые. Вопрос только в том, чтобы поймать эту машину на мосту и попасть в нее".
По словам эксперта, если речь идет о железнодорожном мосте, то усилить удар может движущийся по нему эшелон:
"Сошедшие с рельс вагоны гарантированно разрушат мост до такой степени, что он может не подлежать восстановлению. А если попадется вагон с боеприпасами, то гарантированная детонация боеприпасов разрушит мост".
Ранее Олег Жданов назвал следующую цель ВСУ после уничтожения Крымского моста.