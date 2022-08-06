Если речь идет о железнодорожном мосте, то усилить удар может движущийся по нему эшелон.

Военный эксперт Олег Жданов описал эффективные способы, как усилить удары американских реактивных систем залпового огня HIMARS по автомобильному или железнодорожному мостам.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в YouTube.

"Если едет машина с боеприпасами, и в нее попадает снаряд, и боекомплект в кузове детонирует, то действительно от взрывной волны мостовой пролет может не выдержать, потому что единовременная и очень сильная нагрузка. Вполне возможно, что она может разрушить мостовой пролет, – отметил он. – Это практические мероприятия и довольно осуществимые. Вопрос только в том, чтобы поймать эту машину на мосту и попасть в нее".

По словам эксперта, если речь идет о железнодорожном мосте, то усилить удар может движущийся по нему эшелон:

"Сошедшие с рельс вагоны гарантированно разрушат мост до такой степени, что он может не подлежать восстановлению. А если попадется вагон с боеприпасами, то гарантированная детонация боеприпасов разрушит мост".

Ранее Олег Жданов назвал следующую цель ВСУ после уничтожения Крымского моста.

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