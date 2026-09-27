Зеленский заявил об успехах Сил обороны на Лиманском направлении

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

Президент Владимир Зеленский сообщил о важных результатах Сил обороны на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и о группировке войск ДШВ в рамках еще одной операции активной обороны. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются. Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Всего за эту неделю на всех участках активных действий на фронте нашими подразделениями было уничтожено 10 660 российских военных – убитыми и ранеными. И каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением", – отметил он.

По словам Зеленского, наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Выполняются задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Видео дня

"Каждая такая неделя на фронте, который становится нашим, украинским по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть более активные наступательные действия против Украины. Мы определили с Главнокомандующим и наши дальнейшие активные шаги", – подчеркнул президент.

Операция "Вивальди"

Как писал УНИАН, в течение последних месяцев Силы обороны Украины провели контрнаступательную операцию на Лиманском направлении (Донецкая область). Она началась еще 22 мая.

Российское военное командование скрывало от Кремля реальное положение дел на фронте, из-за чего диктатор Владимир Путин публично хвастался вымышленными успехами армии РФ.

Российские военные обнародовали видео, в котором утверждали, что как минимум две украинские бронемашины были поражены беспилотниками, а атака якобы "ликвидирована". Впрочем, в интернете появились и украинские кадры, которые противоречили этим утверждениям и демонстрировали успешное продвижение Сил обороны. Однако их быстро удалили.

В дальнейшем Украина намеренно не раскрывала подробностей операции, независимые аналитики также воздерживались от публикации данных, чтобы не помогать противнику. Но уже сегодня результаты этой контрнаступательной операции становятся очевидными.

Речь идет о том, что украинские силы, вероятно, отрезали оккупированный "выступ" над городом Лиман и потенциально отбили до 77 квадратных миль (около 199 кв. км) территории.

Вас также могут заинтересовать новости: