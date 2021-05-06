Президент Украины Владимир Зеленский отметил уменьшение количества снайперских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.
«Хочу сказать, что уменьшилось количество снайперских выстрелов и это слава всем, кто нас поддерживал и слава Богу, скажу вам откровенно, потому что именно из-за снайперских выстрелов было большинство погибших в этом году», - заявил он.
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Вместе с тем президент подчеркнул увеличение случаев пролетов беспилотных летательных аппаратов со стороны российско-оккупационных войск.
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