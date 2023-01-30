Ранее сделанные прогнозы о конце войны к лету он считает уже устаревшими.

Горячая фаза войны в Украине может закончиться уже к осени, если все обстоятельства сложатся наиболее удачным образом. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы своих подписчиков в Youtube.

По его мнению, ранее озвученные прогнозы, что ВСУ могут выйти на границы 1991 года к лету, сейчас уже не актуальны. Жданов отметил, что поставки оружия от Запада, хоть и выросли в последнее время, все равно оказались недостаточными для начала большого украинского наступления прямо сейчас.

Из-за этого у России появилось время на формирование новых ударных группировок вместо ранее разбитых в боях. Теперь Украине придется сперва отразить новое наступление агрессора и только потом переходить в собственное контрнаступление.

"Дай бог нам закончить оборонительную операцию к началу лета. А уже лето может быть перегруппировкой и началом проведения контрнаступательной операции. И конец лета–начало осени будет с возможным выходом на границы 1991 года", – считает Жданов.

При этом он подчеркнул, что это будет самый оптимистичный сценарий, который базируется на условии, что РФ понесет большие потери во время своего наступления и не сможет провести новую мобилизацию, а ВСУ сохранят большинство резервов при обороне и получат дополнительную технику от Запада.

При ином раскладе сроки окончания войны сместятся "в сторону зимы 2023 года".

Война в Украине – прогнозы

Отставной американский генерал Бен Ходжес полагает, что в текущем году война между Россией и Украиной станет еще более ожесточенной. При этом он ожидает, что в ближайшие месяцы Украина создаст условия для освобождения Крыма.

Военный обозреватель Алексей Арестович уверен, что попытка России провести масштабное наступление закончится тяжелым поражением, которое обернется сменой власти в Кремле.

По данным The Wall Street Journal, на Западе переосмыслили стратегию военной поддержки Украины. Если раньше там рассчитывали ослабить Россию за счет затяжной войны, то теперь пришли к выводу, что война на истощение приведет к поражению Украины. Поэтому Запад резко нарастил объемы военной помощи Киеву.

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