Сейчас большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью.

Задача для разведки - установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, к схемам с иранскимидронами.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Отдельная задача для разведки - установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами. Индивидуальная ответственность террористов должна быть так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого", - отметил он.

Видео дня

Зеленский отметил, что провел сегодня отдельные разговоры с премьер-министром Италии и премьер-министром Австралии и услышал "абсолютно четкую поддержку, абсолютно четкое осуждение всех проявлений российской агрессии против Украины и международного права".

Президент Украины отметил, что в заявлении "Группы семи", говорится, в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности, "начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы".

Он подчеркнул, что сейчас большинство городов и сел, которые "террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью". По его словам, в некоторых городах и районах работы еще продолжаются. Он добавил, что кое – где энергетиками применяются временные ограничения энергоснабжения по графику-это необходимо исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы. "Правительство все это контролирует-стараемся восстановить нормальные условия максимально быстро", - добавил Зеленский. При этом поблагодарил всех украинцев, которые вчера прислушались и ограничили собственное потребление электричества в пиковые часы – с 17 до 22 часов. "Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране десятую часть энергии, что позволило системе работать стабильнее. А цель наша с вами должна быть - беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы", - сказал президент Украины.

При этом добавил, что сегодня и в ближайшее время стоит это делать. "Пожалуйста, переносите потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток. Это несложно для отдельного человека, и это дает большой результат в пределах всей нашей страны", - призвал Зеленский.

Иранские беспилотники в Украине: что известно

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Уже 13 сентября сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины сбили иранский дрон Shahed.

23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. 5 октября стало известно, что этот беспилотный летательный аппарат уже начали использовать наши защитники.

Иран утверждает, что не продавал дроны РФ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину, в частности, иранскими дронами-камикадзе. 10 числа враги направили дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области, а 11-го-в Винницкой области атаковали ними теплоэлектростанцию.

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