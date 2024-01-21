Президент подчеркнул, что Путин не хочет мира с Украиной и не отказался от своих захватнических целей.

Российский диктатор Владимир Путин стремится оккупировать всю территорию Украины и никогда не хотел мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Он (Путин - УНИАН) не хочет никакого мира с Украиной", - сказал Зеленский.

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Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что не представляет подписания мирного соглашения, согласно которому временно оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут к РФ.

"Если мы хотим остановить его (Путина – УНИАН), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что мир в Европе возможен только после того, когда все поймут, что Украина действительно независима. В то же время президент признал, что "конечно, лучше найти политический путь возвращения нашей независимости".

Захватнические цели Путина

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин наконец признался, что он завоевывает, а не "освобождает" Украину. Во время встречи с руководителями муниципалитетов диктатор случайно проговорился, подтвердив, что мифическая версия "освобождения Украины" является ложью.

"Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года... Ну, это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают", - заявил Путин.

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