Он выразил мнение, что в то время Путин не блефовал и не пытался обмануть западные страны.

Если Украина проиграет, то враги США будут определять мировой порядок.

Такое мнение высказал лорд Джордж Робертсон, бывший глава НАТО, назвав в перечне врагов китайцев, россиян, иранцев и северокорейцев. "Это сделает мир очень, очень неудобным для моих внуков", - сказал он об опасности победы РФ в ее войне против Украины в интервью The Telegraph.

"Если они (украинцы) проигрывают, если выигрывает Путин, то мы все проигрываем", - высказался он. При этом экс-генсек НАТО предостерег от кризиса ценностей на Западе и "потрясающего вакуума лидерства".

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Издание отметило, что Робертсон опасается, что "между бравадой западной риторики и нерешительностью их действий все еще есть слишком большой разрыв, чтобы Кремль воспринимал их всерьез". При этом выступление британского премьер-министра о поддержке Украины Робертсон считает недостаточным, поскольку не было объявлено, когда Украине дадут многолетние обязательства.

"Деньги, которые мы сейчас платим за Украину, скоро закончатся. Премьер-министр едет туда, издает все необходимые звуки, получает награду и объявляет 2,5 млрд фунтов стерлингов на следующий год. Но им нужно, чтобы мы сказали: "Мы будем давать 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это единственное, что услышали бы в Кремле", – подчеркнул экс-глава НАТО.

Кроме того Робертсон раскритиковал поведение и президента США Джо Байдена относительно проблем в обеспечении Украины.

Робертсон также рассказал, что при личной встрече российский президент Владимир Путин спрашивал его, когда РФ пригласят присоединиться к НАТО. Он добавил, что не думает, что тогда Путин блефовал и обманывал Запад. "Не думаю, что он лгал. Он изменился. Что-то внутри него питало эту идею воссоздать уважение, восхищение Советским Союзом", - высказал мнение бывший глава НАТО.

Робертсон выразил мнение, что в случае победы над Украиной "он (Путин) зачистит Молдову, Армению, Казахстан – создаст там буфер".

Хо такой Джордж Робертсон

Лорд Робертсон - генсек НАТО в 1999-2003 годах. Он возглавлял интервенцию сил альянса в Косово в 1999 году. В это же время альянс пригласил к вступлению страны Восточной Европы и единственный раз в истории применил ст. 5 Устава НАТО после терактов 11 сентября 2001 года.

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