У России нет уважения к лидерам других государств, добавил он.

Баллистическая ракета, которой Россия ударила по Одессе во время визита президента Украины Владимира Зеленского, "прилетела" примерно в 300-400 метрах от него.

Об этом глава государства рассказал в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1. "Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко, потому что удар, как мы понимаем, шел из оккупированного Крыма. Поэтому очень быстро не удалось командам среагировать", - вспомнил он.

Зеленский говорит, что не знает, на кого захватчики направили удар. "В любом случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. Вы видите, что от России, от Путина его просто нет - ударить баллистической ракетой, когда визит премьер-министра Греции. Он был очень удивлен, а я нет", - добавил президент.

Видео дня

Что известно о ракетном ударе по Одессе:

Как сообщал УНИАН, 6 марта российская захватническая армия нанесла ракетный удар по Одессе. В это время в морском порту с визитом находились Владимир Зеленский и премьер-министр Греции, они не успели перейти в укрытие.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что оккупанты "запустили в заранее спланированное место". Он заявил, что ему жаль, что не был убит президент Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: