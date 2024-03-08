Премьер Греции гневно прокомментировал удар России по городу в то время, когда он находился в нем с визитом.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который стал свидетелем российского ракетного удара по Одессе, заявил, что Кремлю не получится запугать партнеров Украины. Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции Европейской народной партии, которая состоялась в Бухаресте, его слова цитирует ERT News.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", - заверил Мицотакис.

По его словам, Европейский Союз предоставляет четкий сигнал относительно того, что Европа никогда не воспримет любое нарушение международного права, территориальной целостности или изменения границ силой.

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Что известно об атаке РФ на Одессу во время визита премьер-министра Греции

Как писал УНИАН, 6 марта РФ ударила по Одессе ракетой во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Позже стало известно, что российская ракета взорвалась в 500 метрах от места пребывания политиков в Одессе.

"Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией, но нападение в среду может стать одним из ближайших вызовов для президента. Близость удара по Мицотакису - лидеру страны-члена НАТО - также подчеркивает опасность таких визитов и потенциальные глобальные последствия конфликта", - писали тогда в материале издания CNN.

В этот день в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек.

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