Уход генерала Валерия Залужного может стать первой значительной кадровой перестановкой за время войны России и Украины.

Власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет издание The Washington Post.

Представители Белого дома не поддержали и не возразили против планируемого отстранения от должности генерала Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор президента Владимира Зеленского.

"Зеленский еще не издал официального указа, объявляющего об отставке Залужного, и неизвестно, когда это может произойти. Предварительное уведомление Вашингтону, о котором ранее не сообщалось, отражает влиятельную роль Соединенных Штатов как самого мощного военного и политического покровителя Украины. Раннее предупреждение также дало Белому дому возможность убедить Зеленского пересмотреть ключевое решение, даже несмотря на то, что он решил не делать этого", - говорится в статье.

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Как отмечает издание, уход Залужного, одной из самых популярных фигур в обществе, может повлиять на моральный дух войск и подорвать доверие западных доноров. Но любой шаг США по оспариванию решения Зеленского, может рассматриваться как оказание неправомерного влияния.

Стивен Пайфер, эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине, сказал: "Ощущение раскола на самом верху в Киеве не идет на пользу Украине, но американское правительство не должно в это ввязываться".

"Президент имеет право выбирать кабинет так, как считает нужным. Решение должно быть единогласно с Зеленским, как и возможные последствия", - добавила Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики.

Зеленский мог бы отложить принятие решения на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди, знакомые с его мнением, отмечает TWP.

"Недоверие между Зеленским и Залужным росло из-за подозрения в политических амбициях генерала, а также из-за разногласий по ключевым вопросам, включая мобилизацию 500 тысяч солдат. На ходе напряженной встречи в понедельник Залужный утверждал, что новобранцы необходимы для успехов на поле боя перед лицом превосходящей огневой мощи и численности врага. Украине также необходимо подготовиться к потерям личного состава, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними, сказал он", - отмечается в статье.

Издание уточняет, что Зеленский отказался от призыва Залужного провести мобилизацию 500 тысяч человек, потому что этот шаг был бы крайне непопулярен и потому, что у Украины нет денег, чтобы платить такому количеству военных зарплаты и другие выплаты без значительного повышения налогов.

"Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет желательна или оправдана на данном этапе", - цитирует издание человека, близкого к Зеленскому.

Найти замену Залужному – серьезная задача, отмечает газета. Одним из потенциальных кандидатов является глава военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Он имеет опыт работы в спецназе, но не в качестве командующего армией. Его назначение потенциально может сигнализировать о переходе к асимметричной тактике – такой как удары беспилотников вглубь территории России.

Но неясно, хочет ли он эту должность, сказал человек, знакомый с ситуацией: "Он любит свою работу и, возможно, захочет продолжать взрывать всякую всячину в России".

Другой вариант - Александр Сырский, нынешний командующий Сухопутными войсками. Ему мужчине приписывают руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковщины осенью 2022 года.

Слухи об увольнении Залужного - детали

На начеле недели появились сообщениями от "источников", что Владимир Зеленский якобы уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего армии. В тот же вечер и ВСУ, и Офис президента опровергли эту информацию.

Но позже ряд западных изданий, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента и среди военных, подтвердили намерение президента. Так, по версии The Times, в понедельник Зеленский действительно попросил Залужного уйти в отставку, но тот отказался.

В вероятном расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат, писал The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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