Закон вступит в силу через день после публикации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, закон о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения (№7668-д), возвращен с подписью от президента.

Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин - 100 евро за 1000 литров; дизель - 100 евро за 1000 литров; биотопливо - 100 евро за 1000 литров; газ - 52 евро за 1000 литров.

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При этом НДС остается на уровне 7%.

В то же время законом предусмотрена отмена акциза на топливо на нужды Вооруженных сил. Для военных акциз установлен на уровне 0 евро за 1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу через день после публикации.

Война в Украине и акциз на топливо:

В марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил НДС до 7% с 20-ти.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", которым предусмотрен возврат акциза на топливо.

14 сентября профильный комитет парламента поддержал этот законопроект для рассмотрения во втором чтении.

21 сентября Верховная Рада вернула акцизы на горючее в Украине.

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