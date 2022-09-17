В то же время, контрнаступление ВСУ в Харьковской области серьезно помогло Украине пополнить обменный фонд за счет взятия в плен российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия имеет больше украинских военнопленных, чем Украина российских.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео обнародовано на странице президента в Facebook.

В частности, у Зеленского спросили, как много российских солдат попали в плен во время контрнаступления в Харьковской области.

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"В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или тех наемников, которые работают на Российскую Федерацию, террористов и тому подобное. И поэтому наша задача - она поставлена - пополнять этот фонд", - сказал Зеленский.

"И я публично говорю о том, что я обращаюсь к российским военным: это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям как к военнопленным. Наша задача - чтобы их было больше. Наша задача - чтобы вернуть своих", - сказал президент.

"Скажу вам откровенно, эта операция (контрнаступление в Харьковской области - УНИАН) дала возможность этот фонд серьезно пополнить", - заявил Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, президент сказал, что речь идет о сотнях взятых в плен российских военных во время контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, Украина во время активного контрнаступления на Харьковщине пополнила обменный фонд российскими офицерами, которых можно обменять на защитников "Азовстали". Однако пока точных цифр пополнения пленных назвать нельзя.

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