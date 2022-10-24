Президент подчеркнул, что нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется, а "ощущение провала" в России все сильнее.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия больше никогда не будет субъектом, который может кому-то что-то диктовать.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня ровно 8 месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым", - сказал Зеленский.

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По его словам, наступит время, когда вся Украина будет свободной.

"Украина ломает так называемую "вторую армию мира", и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные глупости об Украине, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что российский потенциал растрачивается сейчас "на это безумие - на войну против нашего государства и всего свободного мира".

"Было газовое влияние - нет, было военное влияние - испарится, был политический вес-теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции - теперь только отвращение", - сказал он.

По словам Зеленского, это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии.

"Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина-в первую очередь", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 24 февраля в Кремле "об этом и подумать не могли, хотя стоило".

"Но сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее", - добавил Зеленский.

Отметим также, что Зеленский ответил на российский фейк о" грязной бомбе " и указал, кто является источником всего грязного.

Фейк о "грязной бомбе": с чего все началось

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой выдал фейк о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы" - это возможно радиологическое оружие, сочетающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Кулеба и Уоллес уже отреагировали на вбросы россиян об изготовлении "грязной бомбы". Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, подчеркнул глава МИД Украины.

Журналисты проанализировали фотографии, которое использовало Минобороны РФ для презентации об угрозе применения "грязной бомбы".

В анализе Sky News отмечается, что Россия использовала поддельные фотографии, чтобы приукрасить свои заявления.

"Некоторые из использованных изображений являются фейковыми или вырванными из контекста", – говорится в анализе.

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