Жирнов занимал эту должность с марта текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Киевской городской военной администрации.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

Так, указом №732/2022 уволен с должности начальника Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Он был назначен 1 марта текущего года.

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Указом №733/2022 президент назначил на эту должность Сергея Попко.

Что известно о Сергее Попко

Как сообщает пресс-служба президента, генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве.

В 1982 году он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях. Также проходил службу в Ираке.

В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

20 августа 2019 года Попко был назначен на должность главного инспектора Министерства обороны Украины. 7 мая 2020 года был уволен в запас.

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