Президент подчеркнул, что Украина не имеет права оставить ни одного своего человека в российской оккупации и российских фильтрационных лагерях.

Вооруженные силы Украины освободили почти 1,9 тыс. населенных пунктов, но еще почти столько же украинских городов и сел пока остаются в оккупации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, который за время своей деятельности реализовал проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности.

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов. 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что речь идет о миллионах людей, которые могут быть спасены.

"Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев... Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что означает ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни", - подытожил глава государства.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал Генштаб, общие потери России в войне против Украины достигли отметки в 92 тысячи 740 захватчиков.

Также Россия потеряла: боевых бронированных машин - 5909, артиллерийских систем – 1923, РСЗО – 395, средств ПВО – 211, самолет – 281, вертолетов – 264.

В ОК "Юг" рассказали, что российские военные на юге Украины продолжают переформатировать свои подразделения, а также обустраивают рубежи обороны.

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