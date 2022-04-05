По словам президента, вопрос безопасности в ближайшие 10 лет у нас будет самым важным.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой видит Украину после победы в войне с Россией.

Об этом он рассказал в интервью журналистам.

"Точно не такая, какую мы хотели с самого начала. Это невозможно... Абсолютно либеральная, европейская - она ​​такой не будет, наша Украина. Она точно будет, как крепость каждого дома, каждого человека. Защищенное государство. Я думаю, что безопасность должна быть номер один. Я думаю, что все наши люди - это будет наша большая армия... Я уверен, что вопрос безопасности в ближайшие 10 лет у нас будет вопросом номер один", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина будет абсолютно демократическим государством.

"Государство будет таким, каким его сделала Российская Федерация. Именно таким. Абсолютно демократическим. Авторитарное государство невозможно в Украине. Авторитарное государство проиграло бы России. Потому что люди знают, за что они борются. Они выходили и боролись не за "портрет"... Такое может быть только в свободном, демократическом государстве", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский пояснил, что посчитает победой Украины в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: