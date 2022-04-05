По его словам, о временно оккупированных РФ территориях "мы просто не говорим".

Президент Владимир Зеленский объяснил, что посчитает победой Украины в войне с Россией.

Об этом президент сказал в интервью журналистам, которое транслировалось во время информационного телемарафона.

"Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе: я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: нельзя вести никаких разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша украинская территория. Я согласен с тем, что там (в договоре о гарантиях безопасности Украины – УНИАН) может быть вопрос об отсрочке этого. Это может быть такое компромиссное решение... И Донбасс для меня – это Украина, для нас для всех – это Украина", - сказал Зеленский.

По его словам, о временно оккупированных РФ территориях "мы просто не говорим".

"Даже не обсуждается какой-либо статус территорий, которые были под нашим контролем до 24 февраля. Об этом мы не говорим, хотя такие условия есть, мы слышали их ультимативные (условия) с самого начала. И именно война за Донбасс, тот самый "Сталинград", который может быть или быть. Будет. Он будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО – мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории украинские, и сохранение их статуса как украинских для нас очень важно", - заявил Зеленский.

Он уточнил, что будет считать победой Украины в войне уход российских войск на позиции до полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Я лично считаю сегодня - это победа Украины. Честно, я так считаю сегодня. Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отбить полномасштабную войну в точку, с которой она началась, до 24 числа – для нас это точно победа", – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявлял, что среди гарантов официальный Киев в настоящее время видит страны Совбеза ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

Кроме того, Арахамия отметил, что международные гарантии безопасности будут временно не распространяться на территориях ОРДЛО и Крыма.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что вопрос Крыма является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России, - в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.